تقرير دولي يصف حرائق الغابات بأوروبا في 2023 بـ"الأسوأ" خلال قرن

شفق نيوز/ وصف مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، الحرائق التي شهدتها أوروبا خلال العام 2023 بأنها "الأسوأ" خلال القرن الحالي.

وذكر تقرير للمركز حول حرائق الغابات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوردته وكالة "رويترز"، أن حرائق الغابات بأوروبا اشتعلت في مساحة تزيد عن نصف مليون هكتار، ما يعادل ضعف مساحة لوكسمبورغ، مضيفاً أن موسم حرائق الغابات لعام 2023 في القارة كان من بين الأسوأ خلال هذا القرن.

ووفقاً لبيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبية، كانت أسوأ ثلاث سنوات في هذا القرن من حيث حجم المساحات التي تعرضت لحرائق هي عام 2017 عندما اشتعلت الحرائق في مساحة تقدر بنحو 988 ألفاً و427 هكتاراً، وفي 2022 عندما بلغت المساحة 837 ألفاً و212 هكتاراً، في حين بلغت نحو 588 ألفاً و388 هكتاراً في عام 2007.

ويظهر التقرير تفاقم حرائق الغابات خلال صيف عام 2023، حيث أثرت بشكل رئيسي على منطقة البحر المتوسط، وتعرضت اليونان لأكبر حريق تشهده القارة الأوروبية منذ ثمانينيات القرن الماضي بالقرب من ألكساندروبولي.

وجاء في التقرير أن التغير المناخي يزيد من تكرار حدوث حرائق الغابات، وباتت الحرائق تؤثر بشكل متزايد على مناطق لم تُعتبر في الماضي عرضة للحرائق.

وأضاف أنه من المرجح أن يتدهور الوضع، وفقاً لتقرير تقييم مخاطر المناخ الأوروبي الذي صدر في آذار/ مارس الماضي.

وتظهر البيانات الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 أن عدد الحرائق تقريبا زاد بمقدار الضعف مقارنة بالمتوسط العام. ورغم زيادة عدد الحرائق، فإنها لم تتسبب في حدوث أضرار كبيرة في المساحات التي اشتعلت فيها النيران.

ووفقا للتقرير، تسببت حرائق الغابات في إصدار نحو 20 ميغاطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل ما يقرب من ثلث جميع الانبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي في الاتحاد الأوروبي في عام واحد.

ومن المقرر نشر التقرير النهائي لعام 2023 في فصل الخريف المقبل.