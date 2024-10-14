تقرير: حزب الله يستخدم الأقمار الإيرانية في ضرب إسرائيل

شفق نيوز/ أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن الموقع الفارسي لإذاعة "أوروبا الحرة"، يوم الاثنين، بأن حزب الله بات يستخدم بشكل متزايد الأقمار الصناعية الإيرانية في هجماته بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.

وقال دورون كادوش، مراسل الشؤون العسكرية في الإذاعة، في تقريره اليوم الإثنين، استنادًا إلى مصادر عسكرية، أشار إلى أن أحد أسباب دقة هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة لحزب الله هو الدعم التقني الذي يتلقاه الحزب من صور الأقمار الصناعية الإيرانية المباشرة التي تغطي الأجواء الإسرائيلية.

وأوضحت مؤسسة "ألما" البحثية الإسرائيلية، المتخصصة في شؤون حزب الله، أن الطائرة المسيرة "مرصاد-1" التي استخدمها حزب الله في الهجوم مساء أمس الأحد على إسرائيل، تم تصنيعها بناءً على النموذج الإيراني "مهاجر-2" مع تعديلات طفيفة لتتناسب عمليات حزب الله.

الطائرة المسيرة، التي أصابت سقف مطعم تابع لقوات "جولاني"، تسببت في إصابة 69 شخصا، ومقتل أربعة منهم، وكانت تحمل 40 كيلوغراما من المواد المتفجرة، وقد حلقت بسرعة 370 كيلومترًا في الساعة، وقطعت مسافة حوالي 95 كيلومترا من الحدود الجنوبية للبنان إلى شمال إسرائيل.

وفي التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي، أفاد أن الدفاعات الجوية رصدت الطائرة المسيرة في البداية، لكنها اختفت لاحقا من الرادار.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل تعمل على تطوير حلول للتعامل مع تهديدات المسيرات.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الهجوم الذي شنّه حزب الله بطائرات مسيّرة على قاعدة تدريب عسكرية، الأحد، كان "صعباً ومؤلماً".

وقال هاليفي: "نحن في حرب، وهجوم على قاعدة للتدريب في الجبهة الداخلية هو أمر صعب ونتائجه مؤلمة"، وذلك أثناء تفقده قاعدة التدريب العائدة للواء جولاني في بنيامينا جنوب مدينة حيفا، حيث أعلن الجيش الأحد مقتل أربعة جنود على الأقل جراء الهجوم.