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تقرير بريطاني: حلفاء أمريكا يضغطون لاحتفاظ بايدن بمبدأ الضربة النووية لروسيا والصين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-30T04:54:20+0000
تقرير بريطاني: حلفاء أمريكا يضغطون لاحتفاظ بايدن بمبدأ الضربة النووية لروسيا والصين

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن حلفاء واشنطن في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ يضغطون على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لاحتفاظها بمبدأ "الضربة النووية الوقائية" على روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن دولا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا تحاول إقناع إدارة بايدن بعدم تغيير السياسة الأمريكية في مجال استخدام السلاح النووي وسط مخاوف من دراسة بايدن إعلان مبدأ عدم استخدام هذه الأسلحة أولا ما سيغير الاستراتيجية الراسخة منذ عقود لردع روسيا والصين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعمل فيه إدارة بايدن على مراجعة سنوية للسياسة في مجال الاستخدام المحتمل للسلاح النووي.

وتتمثل مخاوف حلفاء واشنطن في أن تتحول إلى مبدأ "هدف واحد"، الذي يحدد دائرة ضيقة من الملابسات التي يمكن فيها استخدام السلاح النووي، بينها ضرورة ردع هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو اتخاذ إجراءات جوابية بعد تعرضها لضربة.

ولفتت "فاينانشال تايمز" إلى أن الإدارات الأمريكية أبقت سياستها الخاصة باستخدام الأسلحة النووية منذ الحرب الباردة غامضة عن قصد، مما يرجح أن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدمها بشكل استباقي، الأمر الذي يعطي الحلفاء في كل من أوروبا وآسيا شعورا واضحا بالنهم في الحماية تحت "المظلة النووية" الأمريكية.

لكن تغيير هذا المبدأ "سيمثل هدية ضخمة بالنسبة إلى الصين وروسيا"، حسبما قاله للصحيفة مسؤول أوروبي.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه بعض أنصار منع انتشار السلاح النووي أن الانتقال إلى سياسة "هدف واحد" سيزيد من الاستقرار الاستراتيجي في العالم، يعتبر منتقدو هذا الإجراء أن من شأنه "تشجيع روسيا والصين" في حال تبنيه.

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