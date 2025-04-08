تقرير ايراني عن محادثات السبت النووية: رجل عقارات قبالة وزير الخارجية

شفق نيوز/ أكدت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، أنّ وزير الخارجية عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شؤون الشرق الأوسط، ستيفن ويتكف، سيجريان محادثات "غير مباشرة" بينهما في مسقط.

وبحسب تقرير لموقع "الدبلوماسية الإيرانية"، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن ويتكف، الذي عُيّن في بداية عهد ترامب مبعوثًا خاصًا إلى الشرق الأوسط، أحد المقرّبين من الرئيس الأمريكي، وهو رجل أعمال ومطوّر عقاري لا يملك أي خبرة دبلوماسية سابقة.

كما يوصَف بأنّه من أشدّ المؤيّدين لإسرائيل ويحمل توجّهات متشدّدة حيال إيران؛ إذ يعارض الاتفاق النووي ويؤمن بأنّ الضغط على طهران من شأنه أن يخفّف دعمها للجماعات التي يصفها بـ"الإرهابية".

وتضيف الأنباء أنّ ويتكف كان قد ساعد ترامب في مختلف القضايا السياسية من قبل، ونفّذ مشاريع عقارية كبرى في كل من نيويورك وفلوريدا، وتعود علاقتهما إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تعارفا منذ ذلك الحين وتوطّدت بينهما صداقةٌ وعلاقات عملٍ وثيقة.

وتشير التقارير الإعلامية الإيرانية إلى أنّ جولة المفاوضات الجديدة، التي تنطلق السبت، ستشهد حضور ويتكف بصفته كبير المفاوضين عن الجانب الأمريكي، فيما سيشارك عراقجي ممثلًا لإيران في "مسار تفاوضي غير مباشر بين الطرفين".

وقال مسؤولون إيرانيون في وقت سابق من الثلاثاء، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن طهران ستكون منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة "إذا سارت المفاوضات غير المباشرة بشكل جيد".

وتأتي هذه التصريحات تعليقا على ما قاله ترامب، الذي أشار إلى إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا محادثات مباشرة بشأن برنامج طهران النووي، في إعلان مفاجئ بعد أن كان المسؤولون الإيرانيون يرفضون فيما يبدو الدعوات الأميركية لإجراء مثل هذه المفاوضات.

وكانت إيران قد رفضت مطالب ترامب بأن تتفاوض مباشرة بخصوص برنامجها النووي و إلا تعرضت لقصف، لكنها تركت الباب مفتوحا في البداية أمام إجراء محادثات غير مباشرة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي في أثناء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نجري محادثات مباشرة مع إيران، وقد بدأت. وستستمر يوم السبت. لدينا اجتماع مهم للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث. وأعتقد أن الجميع متفق على أن التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل"، لكنه لم يسهب في التفاصيل.

إلا أن ترامب هدد بأن إيران "ستكون في خطر كبير" إن فشلت المفاوضات النووية.

وكان الرئيس الأميركي قال يوم السابع من مارس الماضي إنه كتب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مقترحا إجراء محادثات، وقال مسؤولون إيرانيون حينذاك إن طهران لن تذهب إلى المفاوضات تحت التهديد.

وتتهم القوى الغربية إيران بأن لديها قائمة أولويات سرية لتطوير قدرة على إنتاج أسلحة نووية بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقولون أنه أعلى من المطلوب لبرنامج مدني للطاقة الذرية.

وتقول طهران إن برنامجها النووي لا يستهدف إلا إنتاج الطاقة للأغراض المدنية.

ترجمة وكالة شفق نيوز