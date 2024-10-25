تقرير امريكي يكشف عن مساعدة روسية للحوثيين باستهداف سفن تجارية غربية

شفق نيوز/ كشف تقرير لصحيفة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يوم الجمعة، عن تقديم روسيا مساعدات في شكل بيانات من الأقمار الاصطناعية عبر ايران للحوثيين لاستهداف سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، تمكن الحوثيون من استخدام بيانات الأقمار الصناعية الروسية التي نقلها وسطاء إيرانيون، لاستهداف سفن بصواريخ بالستية ومسيّرات.

ونسبت الصحيفة هذه المعلومات إلى "مصدر مطلع على الملف" وإلى "مسؤولَيْن أوروبيَّيْن في مجال الدفاع".

وقالت الصحيفة إن متحدث باسم الحكومة الروسية لم يستجب على الفور لطلب التعليق، كما رفض متحدث باسم الحوثيين التعليق.

وسبق للحوثيين المدعومين من إيران أن أعلنوا إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل خلال الأشهر الماضية، كما يستهدفون سفناً في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في إطار ما يقولون أنه لدعم الفلسطينيين على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ومنذ أن شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات مشتركة على مواقع تابعة لهم في اليمن، بات الحوثيون يستهدفون أيضا سفناً يعتقدون أنها على صلة بالبلدين. وأدت الهجمات إلى انخفاض كبير في حركة المرور عبر ممر الشحن الرئيسي.

وردًا على أنشطة الحوثي، نشرت الولايات المتحدة وبريطانيا تحالفًا بحريًا في المنطقة وقصفت أهدافًا للحوثيين في اليمن.

وفي أكثر من 100 هجوم للحوثيين على مدار ما يقرب من عام، قُتل أربعة بحارة وغرقت سفينتان، بينما ظل أحد السفن وطاقمه محتجزين منذ اختطافهم في نوفمبر الماضي.

يأتي التقرير في أعقاب قمة دول البريكس ، وهي مجموعة دبلوماسية تضم تسع دول تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، بما في ذلك الصين والهند وإيران.

ويسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أشهر إلى إظهار فشل سياسة العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية التي تستهدف بلاده منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.