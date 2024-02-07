تقرير: القاعدة الأمريكية التي قصفتها فصائل عراقية في الأردن تفتقر للدفاع الجوي

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة، عن افتقار القاعدة الأمريكية التي تعرضت لهجوم بمسيرة في الأردن مؤخراً، إلى أنظمة الدفاع الجوي اللازمة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز: "وصف أحد المسؤولين المسيرة التي استخدمت في الهجوم على قاعدة الأردن بأنها من طراز "شاهد-101"، وهو سلاح يستخدمه المسلحون في العراق".

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية ربما لم تلاحظ اقتراب المسيرة لأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض، كما لم يكن لديها نظام دفاع جوي يمكنه إسقاطها، لافتة إلى أنها بدلا من ذلك اعتمدت على أنظمة الحرب الإلكترونية.

يذكر أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير تعرض قاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.

وردا على ذلك شنت القوات الأمريكية غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات، ما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.