تقرير: الحوثيون أسقطوا 20 مسيّرة أمريكية بكلفة فاقت نصف مليار دولار

شفق نيوز/ نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصدر مطلع، قوله إن عدد المسيّرات الأميركية التي أسقطها الحوثيون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 قد يصل إلى نحو 20 طائرة.

وأفادت مصادر للشبكة أن الحوثيين أسقطوا طائرة "إم كيو-9 ريبر" الأميركية في اليمن في وقت سابق من أمس، وتعد هذه سادس طائرة من هذا الطراز يسقطها الحوثيون منذ 3 مارس/ آذار وخلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 30 مليون دولار، وفقاً لتقارير.

ووفق التقارير ذاتها، فإن هذه خامس طائرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" تُسقط فوق اليمن منذ أن بدأت القيادة المركزية الأميركية غاراتها الجوية اليومية على الحوثيين في 15 مارس/ آذار.

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الأميركي نفذ 35 يوماً متتالياً من القصف، ومع ذلك يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ لإسقاط هذه الأصول الأمريكية الباهظة، ويستمرون في إطلاق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، بينما لم تُستأنف معظم عمليات الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وتبلغ تكلفة كل طائرة "إم كيو-9" نحو 30 مليون دولار، حسب دائرة أبحاث الكونغرس.

وأسقط الحوثيون ما لا يقل عن 16 طائرة مسيّرة أميركية منذ بدء الصراع بين إسرائيل و"حماس" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن مصدراً مطلعاً صرح بأن العدد قد يصل إلى 20 طائرة.

ويشهد الطلب على طائرات ريبر ارتفاعاً غير مسبوق، حيث أُبلغ القادة العسكريون الأمريكيون بعدم توفر عدد كافٍ منها لوحداتهم القتالية.

وتُقدّر قيمة خسارة أكثر من 16 طائرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" بأكثر من 500 مليون دولار.

وأفاد مسؤول دفاعي أميركي للشبكة بأنه اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2024، كانت الولايات المتحدة تمتلك 230 طائرة من هذا الطراز في ترسانتها.

وكان المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، قد صرّح في بيان أمس الجمعة: "نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أميركية نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء".

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الأشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتأتي هذه الغارات عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيشه بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف مارس/ آذار، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".