تقرير استخباري بريطاني: روسيا تستنفد صواريخها طويلة المدى

شفق نيوز / أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا غالبا ما تزيل "رؤوسا نووية" من صواريخ كروز (باليستية) نووية متقادمة وتطلقها على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في منشور على تويتر، إن هناك صوراً "تظهر حطام صاروخ كروز أطلق من الجو على أوكرانيا يبدو أنه كان مصمما في الثمانينيات من القرن الماضي لحمل رأس نووي".

وأضافت أنه "يجري على الأرجح استبدال الرؤوس النووية برؤوس حربية ذات مواد أخرى، موضحة أن "الدمار يحدث من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك".

وتابعت الوزارة في نشرتها اليومية للمخابرات المنشورة على تويتر أنه "من غير المرجح تحقيق نتائج موثوقة ضد الأهداف".

وأكدت الوزارة أنه "أياً كان هدف روسيا، فإن هذه الأفعال، توضح مستوى نفاد مخزوناتها (روسيا) من الصواريخ طويلة المدى".

وفي سياق متصل، قالت الوزارة، الأربعاء الماضي، إن روسيا استنفدت مخزونها بالكامل تقريبا من الأسلحة الإيرانية.

وقالت إن روسيا أطلقت على الأرجح مئات من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع في حربها على أوكرانيا منذ سبتمبر الماضي.

وأضافت أنه من المرجح أيضا أن روسيا استهلكت كل مخزونها الحالي تقريبا من الأسلحة الإيرانية الصنع وستسعى للحصول على المزيد من تلك الإمدادات.

وأشارت إلى أن الهجمات الروسية تمزج بين استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة التقليدية التي يمكن إعادة استخدامها.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أعلن، في 23 تشرين الثاني 2022، أن بلاده يوجد لديها" ما يكفي من الأسلحة لكبح الجميع"، مبينا أن "الأعداء، يواصلون باهتمام رصد وحساب عدد الإطلاقات الصاروخية الروسية، ويحاولون تحديد الاحتياطي الموجود لدى روسيا من الأسلحة والعتاد العسكري والذخيرة".