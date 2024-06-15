تقرير استخباري: امريكا أنفقت مليار دولار لصد هجمات الحوثيين لكنها فشلت

شفق نيوز/ كشف تقرير استخباراتي أميركي حديث، يوم السبت، عن إنفاق الولايات المتحدة نحو مليار دولار حتى الآن في هجماتها العسكرية على الحوثيين باليمن، لكن التقرير قال إن واشنطن فشلت في ذلك.

وتشن الولايات المتحدة مع بريطانيا منذ أشهر ضربات على الحوثيين، في محاولة لوقف هجمات الجماعة اليمنية المرتبطة بإيران، على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، باستخدام الصواريخ والمسيّرات.

وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، لدعم الفلسطينيين في غزة التي تتعرض لحرب تشنها إسرائيل منذ أكثر من 8 أشهر.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن تقرير استخباراتي، قوله إن "البحرية الأميركية أنفقت حتى الآن مليار دولار على الذخائر، في مواجهة الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات من دون طيار المسلحة في المنطقة".

و"رغم فشل العديد من الهجمات الحوثية أو اعتراضها، فإن مخزونات الجماعة لا تبدو قريبة من النفاد، حتى مع استمرار الضربات الأميركية والبريطانية ضدهم"، كما قال بهنام بن طالبلو الزميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية.

وحتى الآن، فشلت ضربات الولايات المتحدة وحلفائها في وقف الهجمات في البحر الأحمر، وفق "أكسيوس".

هجمات الحوثي في أرقام

تأثرت مصالح أكثر من 65 دولة، وتم تغيير مسار ما لا يقل عن 29 شركة كبرى للشحن والطاقة بعيدا عن المنطقة، وفقا لتقرير الاستخبارات الأميركية.

وانخفض شحن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 90 بالمئة تقريبا، اعتبارا من منتصف فبراير.

ويمثل الممر عادة ما بين 10 و15 بالمئة من التجارة البحرية الدولية.

وارتفعت أقساط التأمين على العبور إلى 1 المئة من القيمة الإجمالية للسفينة في نفس الإطار الزمني.

ويبلغ طول الطرق البديلة حول إفريقيا نحو 11 ألف ميل بحري، وتستغرق السفن ما يصل إلى أسبوعين من السفر ومليون دولار من الوقود.