الاستخبارات الأميركية: إيران هددت بشن ضربة على قاعدة عسكرية في واشنطن

شفق نيوز / أكد مسؤولان استخباراتيان أميركيان، يوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني، بحث إمكانية شن ضربة على قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية في واشنطن مع استهداف مسؤولين بارزين في البنتاغون.

وأبلغ المسؤولان الاستخباراتيان وكالة "أسوشيتد برس"، أن "وكالة الأمن القومي اعترضت في شهر كانون الثاني الماضي، رسائل أشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني بحث تدبير هجوم على قاعدة (فورت ماكنير)، على غرار حادث استهداف مدمرة (USS Cole)، التي تعرضت في تشرين الأول عام 2000 لتفجير نفذه انتحاري من على متن قارب توقف إلى جانب السفينة الحربية في ميناء عدن اليمني ما أدى إلى مقتل 17 بحارا".

وأشار المسؤولان، إلى أن "الاستخبارات كشفت أيضا عن تهديدات بقتل نائب رئيس أركان الجيش، الجنرال جوزيف مارتن، وخطط للتسلل ومراقبة القاعدة".

وتمثل "فورت ماكنير" إحدى أقدم القواعد في الولايات المتحدة، وهي مقر إقامة مارتن الرسمي.

وكانت هذه التهديدات من الأسباب التي دفعت الجيش إلى تعزيز الحماية حول "فورت ماكنير"، التي تقع إلى جانب منطقة ووتر فرانت ديستركت البحرية، التي طورت حديثا في واشنطن.

ووفقا للوكالة الأميركية، عارض مسؤولو المدينة خطة الجيش لإضافة منطقة عازلة تمتد ما بين حوالي 75 إلى 150 مترا، من شاطئ قناة واشنطن، مما سيحد من الوصول إلى قرابة نصف عرض الممر المائي المزدحم الذي يجري بالتوازي مع نهر بوتوماك.