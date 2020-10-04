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تقدم لبايدن على حساب ترامب في آخر استطلاع للرأي

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-04T17:15:29+0000
تقدم لبايدن على حساب ترامب في آخر استطلاع للرأي

شفق نيوز/ أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" ومحطة "NBC News" تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن 14 نقطة على الرئيس دونالد ترامب.

تأتي هذه النتائج عقب نقل الرئيس الأمريكي إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مساعدي ترامب يحاولون حاليا الترويج بأنه يعاني من أعراض خفيفة، "بسبب علمهم بسعي الرئيس ألا يبدو ضعيفا أو مريضا بشكل خطير".

وذكرت "سي إن إن" أن ترامب انتقد طريقة تغطية وسائل الإعلام لموضوع نقله إلى المستشفى، مبديا قلقه إزاء ما اعتبره "مبالغة" في تقييم خطورة صحته.

بدوره، أزال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إعلاناته السلبية عن ترامب إثر إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.

وقال جو بايدن في تغريدة على "تويتر"، "لا يمكن أن تكون هذه لحظة حزبية.. يجب أن تكون لحظة أمريكية.. علينا أن نتحد كأمة".

 

 

 

 


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