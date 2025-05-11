تقدم في محادثات أمريكا والصين.. وترامب يعلن "إعادة ضبط"

شفق نيوز/ انتهت المحادثات بين الوفدين الأمريكي والصيني بشأن الرسوم الجمركية، بعد يوم من المفاوضات المطولة، على أن تستأنف اليوم الأحد، بحسب ما صرح به مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس".

وعقب ساعات من اختتام اليوم الأول للمفاوضات، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مناقشات إعادة ضبط التجارة بين البلدين جارية.

وقال ترامب، مساء السبت: "اجتماع جيد للغاية اليوم مع الصين، في سويسرا. تمت مناقشة العديد من الأمور، وتم الاتفاق على الكثير. تم التفاوض على إعادة ضبط كاملة بطريقة ودية ولكن بناءة. نريد أن نرى، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة، انفتاح الصين على الأعمال الأمريكية. تم إحراز تقدم كبير".

واستمر الاجتماع أكثر من عشر ساعات، وشارك فيه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، ووفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ.