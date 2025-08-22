تقدم جديد للقوات الروسية في أوكرانيا

شفق نيوز- موسكو

أفادت مصادر روسية، يوم الجمعة، بأن القوات العسكرية تواصل تقدمها في عدد من جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

ووفقاً للمصادر فإن القوات الروسية تقدمت في محيط كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، وسيطرت على مواقع عسكرية أوكرانية.

وأضاف أن "شمال شرق بلدة كوندراشوفكا في مقاطعة خاركوف، تقدمت القوات الروسية باتجاه مالايا شابكوفكا وسيطرت على جزء من مواقع القوات الأوكرانية في الغابات".

وأشارت إلى أنه في منطقة تيشينكوفكا، تمت السيطرة على جزء من الطريق السريع بطول كيلومتر واحد، فضلاً عن التقدم بالقرب من محطة سكة حديد باتجاه كوتشيروفكا وبيتروفبافلوفكا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، يوم أمس الخميس، بأن الجيش الروسي سيطر على بلدة ألكسندر شولتينو في دونيتسك.