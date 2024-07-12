تقارير فرنسية: مصرع 4 أشخاص وإنقاذ العشرات بغرق قارب للمهاجرين

شفق نيوز/ أفادت تقارير فرنسية، بوفاة 4 أشخاص مساء أمس الخميس واليوم الجمعة أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا.

وأفادت تقارير بأن خفر السواحل الفرنسي تمكن من إنقاذ 63 آخرين بعد غرق قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الفرنسي إنهم ما زالوا يجمعون معلومات مؤكدة عن حادث غرق قارب المهاجرين، وفقا لرويترز.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الفرنسي إنهم ما زالوا يجمعون معلومات مؤكدة عن حادث غرق قارب المهاجرين، وفقا لرويترز.

وأوضح المتحدث أنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقالت الشرطة البحرية الفرنسية، الجمعة، إن زورق دورية توجه إلى المكان بعد تلقيه بلاغا عن غرق قارب مهاجرين أثناء محاولته عبور القنال الانجليزي "المانش"، حسبما قالت الشرطة البحرية لوكالة فرانس برس.

وانتشلت مروحية 4 قتلى من المياه فيما تم إنقاذ الآخرين بحسب الشرطة.