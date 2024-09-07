تقارير: إسرائيل ألقت 36 كيلوغراماً من القنابل لكل شخص في غزة

شفق نيوز/ ذكرت تقارير صحفية، إن اسرائيل ألقت ما يقرب من 80 ألف طن من المتفجرات في قطاع غزة خلال الأحد عشر شهرا من بدء العمليات العسكرية، بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وهذه الكمية تعني أنه لكل فرد رجل وامرأة وطفل استخدموا 36 كلغم من المتفجرات في غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (السبت)، في تقريرها عن اليوم الـ 337 للحرب في قطاع غزة، أن إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين منذ 11 شهرا الماضية بلغ 40939 وعدد الجرحى ازداد الى 94616 شخصاً.

وبحسب الصورة المرفقة، تمثل كل نقطة حمراء في صور الأقمار الصناعية التي نشرها مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية يوم 6 تموز/يوليو موقعا تعرض للقصف في غزة.