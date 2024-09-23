تقارير: إسرائيل ستبدأ هجوماً واسعاً وقوياً في كل أنحاء لبنان خلال ساعات

شفق نيوز/ كشفت تقارير إسرائيلية، يوم الإثنين، إن الجيش سيبدأ هجوماً واسعاً وقوياً في كل أنحاء لبنان خلال ساعات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصدر أمني بحسب ما أوردته قناة "الجزيرة"، أن "سلاح الجو سيبدأ هجمات واسعة وقوية في كل أنحاء لبنان خلال ساعات الظهيرة الباكرة".

واشارت الصحيفة الى أن "رد حزب الله قد يشمل توسيع نطاق دائرة استهدافاته في إسرائيل".

من جانبه قال وزير الدفاع يوآف غالانت بحسب القناة 12 الإسرائيلية، إن "هذه مرحلة جديدة في القتال وعلينا إظهار رباطة جأش بالأيام المقبلة".

وصباح اليوم الإثنين، جدد الجيش الإسرائيلي، هجماته على مناطق جنوبي لبنان.

وقالت تقارير صحفية، إن الطيران الإسرائيلي شن غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب توتر مرتفع في المنطقة، غداة ومقتل وإصابة أكثر من ثلاثين شخصاً في الضربة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة، في أعنف قصف خلال هذا الصراع الممتد منذ عام بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.وقال حزب الله إن القياديين إبراهيم عقيل وأحمد وهبي من بين 16 قتيلا من أعضائه.

ويمثل هذا الهجوم تصعيدا حادا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بعد هجمات بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر ووكي توكي) يستخدمها أعضاؤها. وارتفع إجمالي عدد القتلى في تلك الهجمات إلى 39 بينما تجاوز عدد المصابين 3000.

وما سبق، دفع حزب الله إلى شن قصف صاروخي مكثف قرب حيفا وفي وادي عارة، تزامنا مع سماع دوي انفجارات متتالية.

وذكرت مصادر عبرية إن "حزب الله" أطلق عشرات الصواريخ بعضها من العيار الثقيل، كما هاجم حيفا بـ 6 صواريخ من نوع فجر "330ملم".

من جانبه قال حزب الله في بيان، إنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين".