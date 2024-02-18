تقارير: دول خليجية تعرقل غارات البنتاغون الجوية في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية ، إن "الحلفاء العرب" يعرقلون غارات البنتاغون الجوية التي تستهدف الجماعات المسلحة "الموالية لإيران" في العراق والسعودية.

وقالت الصحيفة، في تقرير حمل عنوان، إن "دول الخليج العربية لا تريد أن تصبح عدوة لإيران"، مضيفة أن "الدول العربية تحاول كبح عمليات واشنطن ضد الجماعات الموالية لإيران في الشرق الأوسط".

واستشهدت الصحيفة الروسية، بتقرير لصحيفة "بوليتيكو" الامريكية، حين قالت إن "عدة دول عربية تمنع إقلاع الطائرات الأميركية من قواعدها".

وقالت مصادر الصحيفة الأميركية إن اللاعبين الذين "يحاولون نزع فتيل التوترات مع إيران يقيدون بشكل متزايد" شن الولايات المتحدة وشركائها غارات ضد الجماعات الشيعية في العراق وسوريا، وضد حركة الحوثيين أنصار الله في اليمن.

ويؤكد المسؤول الذي نقلت الصحيفة قوله أن الأميركيين يواجهون صعوبات في الوصول إلى قواعدهم وفي حرية الحركة الجوية.

وتصنف صحيفة بوليتيكو الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة "الرافضين". ومن غير المعروف من انضم إليها، لكنهم على الأرجح يتحدثون عن قطر والكويت.

وحول ذلك، قال خبير العلاقات الدولية فلاديمير فرولوف، لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"، إن المشكلة مع المعارضة العربية ليست حادة جدًا حتى الآن. وأضاف: "مخاوف الحلفاء، مفهومة: الحوثيون لا يصغون لأحد. العراقيون أيضاً، لا يريدون مشاكل مع "وكلاء" إيران الذين بيدهم كثير من الأمور هناك. ولكن إذا استمرت الهجمات على القواعد الأميركية وحركة التجارة في البحر الأحمر وتصاعدت، فلن يكون لدى واشنطن خيار في كيفية الرد. الأميركيون، لا ينوون تقليص وجودهم في العراق وسوريا".

ولفت فرولوف إلى عمود كتبه آمر القيادة المركزية الأمريكية السابق، كينيث ماكنزي، نُشر مؤخرًا في صحيفة نيويورك تايمز، يقول فيه إن الأميركيين لا ينبغي أن يغادروا الشرق الأوسط.

وأضاف، "بالطبع، التنبيه غير سار للأميركيين، لكن السعودية أو قطر أو الإمارات ليس لديها مكان تلتمس فيه الحماية من "وكلاء" إيران". فمن غير المرجح أن تتمكن موسكو أو بكين من المساعدة هنا".