تقارير: حملة هاريس ‎الانتخابية جمعت 300 مليون دولار خلال شهر

شفق نيوز/ أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، يوم الخميس، بأن حملة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، جمعت أكثر من 300 مليون دولار في شهر أغسطس، وهو أكثر من مثلي ما جمعه منافسها الجمهوري دونالد ترامب خلال الفترة ذاتها.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، وحزبه في بيان، الأربعاء، جمع 130 مليون دولار، في أغسطس/آب الماضي، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار.

‎وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها ليوليو عندما جمعت حملة ترامب 138.7 مليون دولار بعدما شهد ذلك الشهر نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال. وفي نهاية يوليو، كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار، وفق ما نقلته رويترز.

‎لكن المصدرين اللذين نقلت عنهما الشبكة الأميركية هذه المعلومات، لم يحددا حصيلة التبرعات بالضبط، لكن الشبكة ذكرت أن الرقم الذي يزيد عن 300 مليون دولار، والذي يشمل الحملة والكيانات ذات الصلة، يشير إلى أن وتيرة جمع التبرعات المحمومة لم تتباطأ منذ أن بدأ المال يتدفق بعد إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 21 يوليو، أنه سيتنحى عن السعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.