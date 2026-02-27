تقارير استخباراتية تشكك بتصريحات ترامب حول صواريخ إيران العابرة للقارات

شفق نيوز- واشنطن

أكدت 3 مصادر مطلعة استخبارية أميركية، يوم الجمعة، أن المعطيات المتوفرة لا تدعم التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اقتراب إيران من امتلاك صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة.

وقالت المصادر، إن هذا الطرح يبدو مبالغا فيه، ما يثير تساؤلات بشأن أحد المبررات التي طرحها لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران.

وأشار أحدث تقييم استخباراتي، رُفعت عنه السرية في عام 2025، إلى أن إيران قد تحتاج حتى عام 2035 لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات صالح للاستخدام العسكري، اعتمادا على برامج الإطلاق الفضائي الحالية لديها، دون تسجيل تغييرات جوهرية على هذا التقدير حتى الآن.

وكان ترامب قد قال في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرسإن إيران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبا إلى الولايات المتحدة"، في إطار حديثه عن المخاطر التي تمثلها طهران.

من جانبها، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن موقف الرئيس، مؤكدة أن تحذيراته تستند إلى ما وصفته بـ"القلق البالغ" من برنامج إيران الصاروخي، معتبرة أن طهران تمثل تهديدا حقيقيا في هذا المجال.