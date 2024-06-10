تفكيك عصابة تسرب أسئلة الامتحانات في الكويت

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الكويتية، القبض على عصابة تشمل موظفين بوزارة التربية، بعد تسريب أسئلة الامتحانات الثانوية.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان، إن عناصر من الأمن الجنائي تمكنوا من "ضبط 4 أشخاص يعملون بوزارة التربية و6 أشخاص يديرون حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة مؤخرا".

وأضافت أن عملية القبض عليهم تمت بالتعاون بين عدة أجهزة تشمل"قطاع الأمن الجنائي متمثلا في إدارة مكافحة جرائم المال وبالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأشارت إلى أنه "فور وقوع حالات التسريب باشرت الجهات المعنية بوزارة الداخلية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية بعمليات البحث والتحري حول وقائع التسريب، وتوصل رجال المباحث إلى معلومات عن 10 متورطين بالواقعة، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم جميعا وكشف الأسلوب الإجرامي المتبع".

وأكدت أنه تم "إحالة جميع المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".