سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفشي حمى "الخنازير الأفريقية" في الصين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-06T14:50:09+0000
تفشي حمى "الخنازير الأفريقية" في الصين

شفق نيوز/ أكدت الصين، السبت، تفشي حمى الخنازير الأفريقية، في محافظتين رئيستين منتجتين للحوم الخنازير، سيتشوان وهوبي.

وأعلنت وزارة الزراعة الصينية رصد الحالات في ولاية آبا، جنوب غربي محافظة سيشوان، ومدينة شيانغيانغ في محافظة هوبي وسط البلاد.

وقد أدت الحمى إلى نفوق 38 خنزيرا من أصل 127 في سيشوان، التي تعد أكبر المحافظات الصينية إنتاجا للخنازير، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي هوبي، رصدت الحمى على متن شاحنة كانت تحمل خنازير صغيرة، نقلت بشكل غير شرعي من محافظة أخرى، وقد تم رصد 10 خنازير مصابة من أصل 165، نفق منها نحو خمسة.

وتعتبر الصين أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للحوم الخنازير، وقد أدت الحمى التي تفشت سابقا في عام 2019، إلى نفوق نصف قطعان الخنازير في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الصين قد أعلنت تفشي الحمى مع بداية هذا الأسبوع، في محافظة يونان، جنوب غربي البلاد.

يذكر أنه على مدار عام، ظهر عدد من الفيروسات في الصين، مثل نيباه، و"SFTS"، فضلا عن فيروس كورونا المستجد.

وسجلت أولى حالات الإصابة بكورونا في ووهان في ديسمبر 2019، وأودى الفيروس مذاك بأكثر من 2,3 مليون شخص حول العالم. لكن التحقيق الدولي في المدينة لم يبدأ حتى يناير 2021. 

وتفرض الصين تعتيما إعلاميا على مصادر معلومات هذه الفيروسات، ولم تتعاون بكين مع خبراء منظمة الصحة العالمية الذين اتجهوا للصين الشهر الماضي، لبحث مصدر فيروس كورونا.

related

أمريكا توجه تحذيراً إلى الصين

Date: 2021-02-20 04:51:53
أمريكا توجه تحذيراً إلى الصين

دولة أخرى تقع فريسة دبلوماسية "الديون الصينية"

Date: 2020-11-26 16:12:46
دولة أخرى تقع فريسة دبلوماسية "الديون الصينية"

الصين تسلم الإمارات 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

Date: 2021-01-05 13:49:51
الصين تسلم الإمارات 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

الصين تقرر إلغاء القيود المفروضة على السفر من بؤرة تفشي كورونا

Date: 2020-03-24 07:39:15
الصين تقرر إلغاء القيود المفروضة على السفر من بؤرة تفشي كورونا

ارتفاع كبير بعدد ضحايا "كورونا" في الصين

Date: 2020-02-22 06:36:26
ارتفاع كبير بعدد ضحايا "كورونا" في الصين

ووهان الصينية تمنع الاطلاع على بؤرة تفشي وباء كورونا

Date: 2020-09-06 12:15:06
ووهان الصينية تمنع الاطلاع على بؤرة تفشي وباء كورونا

ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في الصين

Date: 2020-01-29 06:32:09
ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في الصين

الصين تهدد امريكا

Date: 2020-06-18 08:14:23
الصين تهدد امريكا