تفجير ناقلة للنفط في ميناء جدة السعودي

شفق نيوز/ أعلنت شركة هافنيا للنقل البحري البريطانية، يوم الاثنين، عن تعرض إحدى سفنها الناقلة للنفط الى تفجير أدى لاندلاع النيران فيها، في ميناء جدة السعودي.

وقالت الشركة في بيان، أوردته وكالة رويترز، إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وبينت أن الناقلة "بي دبليو راين" أصيبت من مصدر خارجي أثناء تفريغ حمولتها في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 كانون الأول 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة.

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.