تفجير على جسر القرم.. بوتين يوعز بتشكيل لجنة عليا للتحقيق

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، يوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، قد أفادت بتفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب في بيان لها: أن التفجير وقع في الساعة 06:07 صباح اليوم بواسطة شاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بحادث جسر القرم، تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ووزير النقل فيتالي سافيليف"، إضافة إلى تقارير قادة عسكريين وأمنيين.

وأضاف: "أصدر الرئيس تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة آثاره في أسرع وقت ممكن"، موضحا أن اللجنة ستشمل أيضا رئيسي إقليمي كراسنودار والقرم، وممثلي الحرس الوطني وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية.