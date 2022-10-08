سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفجير على جسر القرم.. بوتين يوعز بتشكيل لجنة عليا للتحقيق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-08T06:58:32+0000
تفجير على جسر القرم.. بوتين يوعز بتشكيل لجنة عليا للتحقيق

 شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، يوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، قد أفادت بتفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب في بيان لها: أن التفجير وقع في الساعة 06:07 صباح اليوم بواسطة شاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بحادث جسر القرم، تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ووزير النقل فيتالي سافيليف"، إضافة إلى تقارير قادة عسكريين وأمنيين.

وأضاف: "أصدر الرئيس تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة آثاره في أسرع وقت ممكن"، موضحا أن اللجنة ستشمل أيضا رئيسي إقليمي كراسنودار والقرم، وممثلي الحرس الوطني وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية.

related

بوتين: أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر كلما زادت العقوبات على روسيا

Date: 2022-03-10 15:19:31
بوتين: أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر كلما زادت العقوبات على روسيا

بايدن وبوتين يتصافحان مع بدء أعمال قمة جنيف

Date: 2021-06-16 11:47:50
بايدن وبوتين يتصافحان مع بدء أعمال قمة جنيف

قديروف يقول "لا" لطلب بوتين: رمضان شهر الفتح والجهاد

Date: 2022-04-04 08:04:50
قديروف يقول "لا" لطلب بوتين: رمضان شهر الفتح والجهاد

بوتين: سنضطر للرد في حال نشر قوات للناتو في السويد وفنلندا

Date: 2022-06-29 20:55:58
بوتين: سنضطر للرد في حال نشر قوات للناتو في السويد وفنلندا

قصف روسي يودي بحياة بطلة رقص أوكرانية كانت تتدرب مع والدها

Date: 2022-07-11 05:10:35
قصف روسي يودي بحياة بطلة رقص أوكرانية كانت تتدرب مع والدها

راتب سنوي ضخم لعشيقة بوتين.. كم يبلغ؟

Date: 2020-11-26 19:46:20
راتب سنوي ضخم لعشيقة بوتين.. كم يبلغ؟

بدءاً من يوم غد.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

Date: 2022-03-08 19:29:52
بدءاً من يوم غد.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

بعد غضب بوتين.. ملياردير روسي يطلب اللجوء في مونتينيغرو

Date: 2021-10-03 05:08:10
بعد غضب بوتين.. ملياردير روسي يطلب اللجوء في مونتينيغرو