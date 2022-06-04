تفجير سيارة وسط لندن والشرطة تمنع الوصول للمكان

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم السبت، بإغلاق إحدى الساحات وسط العاصمة لندن بعد اكتشاف سيارة مشبوهة، وقيام الشرطة بتفجيرها.

وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات في لندن قامت على الفور بإخلاء ميدان ترافالغار بعد اكتشاف السيارة.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر المنطقة وقد تم إغلاقها بالكامل مع تواجد عدد كبير من عناصر وسيارات الشرطة في المكان.

وبحسب موقع "metro" الاخباري، قالت شرطة وستمنستر إن الحادث انتهى الآن والضباط ما زالوا في الموقع، لكن لن يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حول الحادثة.

وأكدت الشرطة في بيان على "تويتر" أن عناصرها موجودون حاليا في المكان بعد إخلائه، طالبة من المواطنين عدم التوجه إلى المنطقة.

لكن بعد مدة غرد حساب الشرطة من جديد منوها إلى أن "الشرطة ما تزال في مكان الحادث. انتهى الحادث الآن وسيعاد فتح الميدان في الوقت المناسب".

وقال صحفي في مكان الحادث، إنه تم تنفيذ تفجير خاضع للسيطرة للتعامل مع السيارة المشبوهة وطالبوا الناس بعدم الذعر.

وغرد كريستال جومانسينغ، من صحيفة "جلوبال نيوز" على صفحته في تويتر، قائلا إنه "انفجار متحكم به بالقرب من ميدان ترافالغار. تقول الشرطة إن الضباط تعاملوا مع مركبة مشبوهة.. من فضلكم لا داعي للذعر إذا سمعتم دوي انفجار".