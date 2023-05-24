تفجير انتحاري يخلف 4 قتلى شمال غربي باكستان

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الباكستانية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل أربعة أشخاص بتفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش أمنية شمال غربي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام بأن انتحارياً يقود سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية شمال غربي البلاد ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وشرطي ومدني.

ووقع التفجير وهو ثاني هجوم يضرب البلاد خلال أيام في منطقة وزيرستان الشمالية، على الحدود مع أفغانستان.

وقال مسؤول الشرطة المحلية رحمات خان، إن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. كما أكد الجيش في بيان وقوع التفجير وعدد الضحايا.

وقال إن المهاجم أراد استهداف تجمع عام قريب لكن قوات الأمن حالت دون وقوع كارثة كبيرة باعتراض سيارته.

من ناحية أخرى، قتلت قوات الأمن ستة مسلحين في غارة على مخبأهم في وزيرستان الجنوبية، حسبما أعلن الجيش الأربعاء.

ولم يذكر الجيش أي تفاصيل عن القتلى، لكن مثل هذه العمليات يتم تنفيذها عادة ضد حركة طالبان باكستان.

من جهة ثانية، أعلنت حركة طالبان باكستان اليوم مسؤوليتها عن هجوم وقع أمس واستهدف منشأة للنفط والغاز في منطقة هانغو في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم للحدود مع أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 4 من قوات الأمن وحارسين.