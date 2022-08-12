تفجير انتحاري في السعودية

شفق نيوز / أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، يوم الجمعة، مقتل انتحاري بعد أن فجر نفسه، وتسببه بإصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات الأمن.

وذكرت الرئاسة، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "مطلوباً للأمن، يدعى (عبد الله الشهري) كان يرتدي حزاماً ناسفاً، وقام بتفجير نفسه في حي السامر، بمحافظة جدة، أثناء عملية إلقاء القبض عليه، ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ومواطن واحد".

وأضافت أن "أمن الدولة يعمل بحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد، واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيه".