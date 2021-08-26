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تفجير انتحاري بمحيط مطار كابول

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-26T14:23:52+0000
تفجير انتحاري بمحيط مطار كابول

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي، يوم الخميس، أن انفجاراً كبيراً وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، في خضم عمليات الإجلاء الجارية حالياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي: "يمكننا أن نؤكد وقوع انفجار في محيط مطار كابول"، مشيرا إلى عدم توفر معلومات دقيقة في الوقت الراهن حول سقوط ضحايا.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن "الانفجار الذي وقع خارج مطار كابول ناجم عن تفجير انتحاري فيما يبدو، مؤكداً وجود ضحايا من الانفجار، إلا أن التفاصيل غير واضحة بشأن العدد والجنسيات، بحسب قوله.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "أفراداً من الجيش الأمريكي بين المصابين في انفجار أفغانستان وفقا لمعلومات أولية".

وكانت الولايات المتحدة ودول حليفة لها حذّرت من خطر "وشيك" يتهدد مطار كابول بناء على معلومات استخبارية.

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