تفجيرات "بيجر" تدفع ألمانيا وفرنسا لإيقاف رحلاتهما الى اسرائيل والبنتاغون يتحرك

شفق نيوز/ قررت ألمانيا وفرنسا، يوم الثلاثاء، إيقاف رحلاتهما الى اسرائيل على خلفية التفجيرات التي شهدتها لبنان.

ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات تعرف بـ"بيجر"، اليوم الثلاثاء في عدة مناطق لبنانية، أدت إلى مقتل وإصابة المئات.

وعلى إثر ذلك، قررت الخطوط الألمانية (لوفتهانزا) ايقاف رحلاتها إلى إسرائيل بشكل فوري، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

كما اشارت الهيئة الى أن "الخطوط الجوية الفرنسية توقف رحلاتها إلى مطار بن غوريون لمدة 48 ساعة"ونقلت أي بي سي عن مسؤول أمريكي تأكيده إجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية الأحداث في لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، إن "السبيل الأمثل لخفض التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو الدبلوماسية".

وأعلن البنتاغون، أنه "يركز بشكل كبير على ضمان عدم تصعيد التوترات في المنطقة وتحولها إلى صراع أوسع".

وذكر حزب الله في بيان: "انفجر عدد من أجهزة تلقي الرسائل والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة".

وأوضح وزير الصحة اللبناني أن "معظم الإصابات الناتجة عن انفجارات أجهزة بيجر كانت في اليد والوجه".

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي جوزيف نصار في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن ما حدث هو إقحام فيروس على برمجية أجهزة الـpagers، مضيفا أن الفيروس يجعل هذه البرمجية تعمل بشكل مرتفع جدا، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار البطارية.

وتابع: "يبدو أن إسرائيل جمعت المعلومات اللازمة عن هذه الأجهزة وحضرت لهذه العملية منذ فترة طويلة".

ويعتبر اختراق الاتصالات واحدا من الأساليب التي تتبعها إسرائيل للوصول إلى أهدافها، حيث يعد اغتيال فؤاد شكر مثالا حيا على الوصول إلى الأهداف من خلال الاتصالات.