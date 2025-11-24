تفاؤل أميركي بإنهاء النزاع الروسي الأوكراني بعد محادثات جنيف

شفق نيوز- جنيف

عبّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الاثنين، عن تفاؤله بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا بعد "محادثات مثمرة" أجراها مسؤولون أميركيون مع نظرائهم الأوكرانيين في جنيف.

وقال روبيو للصحفيين عقب الجلسة الأولى: "كانت هذه المحادثات على الأرجح الأكثر عمقا وإنتاجية حتى الآن"، مشيرا إلى أن خطة السلام المؤلفة من 28 نقطة، التي كان الرئيس ترمب قد قدّمها سابقا، لا تزال قيد التطوير، حيث يعمل الوفدان على صياغة شروط يمكن أن تُرضي كلا الطرفين - أوكرانيا وروسيا.

وأضاف أن "الخطة وثيقة حية، تتطور يوما بعد يوم استنادا إلى الملاحظات والمقترحات المقدمة والبنود التي لا تزال قيد النقاش ليست مستعصية، بل تحتاج فقط إلى مزيد من الوقت أكثر مما هو متاح حاليا".

وكانت الخارجية الأميركية، أكدت امس الأحد، أن الاقتراح "أُعد من قبل الولايات المتحدة، مع مراعاة الملاحظات الصادرة عن الجانبين الروسي والأوكراني"، وذلك رداً على الانتقادات التي وجهت مؤخرا للخطة.