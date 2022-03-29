تفاؤل روسي أوكراني بعد انتهاء جولة المفاوضات الأولى في إسطنبول

شفق نيوز / أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، يوم الثلاثاء، انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات "بناءة" بين الوفدين في مدينة إسطنبول التركية.

وقال كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، إن "المحادثات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول، كانت بناءة".

بينما، قال المفاوض الأوكراني، بوديلاك، إن "ما شهدته جولة اليوم، يكاد يكون كافياً لعقد مباحثات ثنائية على مستوى رئيسي البلدين الأوكراني والروسي".

وشهد اليوم الأول من المباحثات التي أجريت في قصر "دولمة بهتشه" بمدينة إسطنبول، كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجلسة بين رئيسي الوفدين تلتها جلسة بين الوفدين المفاوضين.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإنّ المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستستمر اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، أسبوعها الخامس، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.