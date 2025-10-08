تفاصيل "صادمة" عن هوية المتهمة بجريمة طعن عمدة مدينة ألمانية

شفق نيوز- برلين

أثار اسم المشتبه بها في جريمة الطعن التي تعرضت لها عمدة بلدية هيرديكه الألمانية إيريس شتالتسر (57 عاماً)، أمس الثلاثاء، جدلاً كبيراً حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة هي بنت الضحية.

وقال المحققون في مدينة هاغن اليوم الأربعاء، إن شتالتسر المتخصصة في القانون هي من أشارت بنفسها أن ابنتها المتبناة البالغة من العمر 17 عاماً هي التي هاجمتها.

وبعد الجريمة، أعلنت النيابة أن الابنة المشتبه بها لن توضع قيد الحبس الاحتياطي، نظراً لعدم توافر أسباب الحبس القانونية اللازمة، بحسب ما صرح به بيرند هالدرون المدعي العام في هاغن.

وأضاف أنه وفقاً للتقييم القانوني الحالي، فإن من المرجح تصنيف الجريمة على أنها واقعة "إحداث إصابات بدنية خطيرة"، وليس محاولة قتل، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللاحقة في القضية استنادا إلى ما تم اتخاذه في قضايا مماثلة.

وأكد أن الاهتمام يجب أن يتركز على استمرار دعم الأسرة من قبل الجهات الرسمية.

يشار إلى أن عمدة مدينة هيرديكه الألمانية إيريس شتالتسر، كانت قد تعرضت يوم أمس الثلاثاء، لعملية طعن خطيرة قرب منزلها، وفقاً لما أفادت الشرطة المختصة.

وفتحت السلطات تحقيقاً موسعاً في ملابسات الاعتداء الذي وصفه المستشار الألماني بأنه "عمل شائن"، حيث هزّت الحادثة الأوساط السياسية الألمانية.

ونُقلت إيريس شتالتسر إلى المستشفى بواسطة مروحية إنقاذ، وفقاً للشرطة، في حين بدأت لجنة التحقيق في جرائم القتل التحقيق في الحادث.

ووقع الاعتداء على السياسية الألمانية إيريس شتالتسر وهي العمدة الجديدة لبلدة هيرديكه، بعد ظهر اليوم قرب منزلها، وفقاً لما نقلته إذاعة "WDR" الألمانية.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن ابن العمدة بالتبني، البالغ من العمر 15 عاماً، هو من عثر عليها مصابة بجروح خطيرة في البطن والظهر، وأبلغ الشرطة بأن "عدة رجال هاجموا والدته في الشارع".