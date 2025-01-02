تفاصيل صادمة عن مفجّر تسلا أمام فندق ترامب

شفق نيوز/ كشفت معلومات جديدة عن "ماثيو ليفيلسبيرغر" مفجّر تسلا سايبرتراك خارج فندق ترامب إنترناشيونال في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وجرى التعرف على مفجر شاحنة تسلا على أنه خدم أكثر من 19 عاما في الجيش، 18 منها قضاها مع القوات الخاصة، وفقاً لملفه الشخصي على "لينكد إن".

وبدأ كأخصائي اتصالات في القوات الخاصة، وهو الدور الذي شغله لمدة تسع سنوات، ثم أصبح أخصائي استخبارات وعمليات في القوات الخاصة، وهو الدور الذي شغله لمدة سبع سنوات، وفق ما نقلت "ديلي ميل".

بعد ذلك، أصبح مدير عمليات القوات الخاصة ورقيب فريق، وهو الدور الذي شغله لمدة تقل قليلاً عن عامين، وقبل أن يصبح مدير أنظمة عن بعد، والذي كان فيه لمدة ثلاثة أشهر فقط.

فيما كشفت مصادر إنفاذ القانون أن ليفيلسبيرغر، الذي توفي يوم الأربعاء في الانفجار خارج الفندق، كان قد خدم سابقا في نفس القاعدة العسكرية التي خدم فيها منفذ هجوم نيو أورليانز شمس الدين جبار.

وكان هناك عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، المرتبطة على ما يبدو بمات ليفيلسبيرغر، والتي تكشف تفاصيل عن حياته.

وهناك ثلاثة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي موضع تساؤل، الأول على "لينك إن"، والثاني على فيسبوك، وحساب ثالث على فيسبوك مرتبط بما يبدو أنه زوجة أو صديقة لمنفذ التفجير، وتدعى سارة.

إلى ذلك، درس في جامعة نورويتش في فيرمونت، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الاستراتيجية وتحليل الدفاع، وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف.

ووفقاً لموقع "لينكد إن"، فقد حصل على جائزة الشرف الاستحقاقية من وزارة الخارجية.

كما كان ليفيلسبيرغر نشطا على "لينكد إن"، وكثيرا ما علق على منشورات زملائه في الجيش.

ففي تعليق على أحد المنشورات حول ديون الطلاب، رد على سؤال يسأل من المسؤول عن الديون قائلاً: "الحكومة".

كما يذكر ملف تعريف "لينكد إن" أنه كان مهتما بحقوق الإنسان ورفاهة الحيوان.

وعلى الرغم من مشاركة الملفات الشخصية الثلاثة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك تناقضات.

فملف تعريف مات بيرغ له لقب مختلف، ويبدو الرجل الموجود في الصور على الملف الشخصي مختلفا عن الرجل الموجود في الصور على حساب مات ليفلزبرغر على "لينك إن" وصفحة سارة ليفلزبرغر على فيسبوك.

فيما تتطابق التفاصيل الموجودة على صفحة سارة ليفلزبرغر وصفحة مات ليفلزبرغر على لينك إن.

يذكر أن مسؤولين أميركيين أعلنوا أن سائق سايبرترك قتل وأصيب سبعة آخرون على الأقل في انفجار السيارة أمام فندق ترامب.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها شهود من داخل الفندق وخارجه، انفجار السيارة الكهربائية وتصاعد النيران منها، بينما كانت متوقفة خارج الفندق مباشرة.

فيما وقع الحادث بعد ساعات فقط من هجوم دهس فيه رجل بشاحنة مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في مدينة نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.