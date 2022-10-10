تفاصيل.. روسيا تشن أعنف هجماتها على كييف

شفق نيوز/ قصفت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح يوم الاثنين مما أدى لمقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية فيما يبدو أنها ضربات انتقامية بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن انفجارا على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم كان هجوما إرهابيا.

وضربت الصواريخ كييف في أعنف هجمات على العاصمة منذ أن تخلت روسيا عن محاولة السيطرة عليها في الأسابيع الأولى من الحرب. كما أفادت تقارير بوقوع انفجارات في لفيف وترنوبل وجيتومير في غرب أوكرانيا ودنيبرو وكريمنشوك في وسط أوكرانيا وزابوريجيا في الجنوب وخاركيف في الشرق. كما سمع شاهد في منطقة بيلجورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية دوي انفجار في المنطقة الحدودية.

في كييف، ضربت الهجمات وسط المدينة المزدحم. ورقد جسد رجل يرتدي الجينز في شارع عند تقاطع رئيسي محاطا بالسيارات المشتعلة. وفي إحدى الحدائق، قطع جندي ملابس امرأة ملقاة على العشب في محاولة لعلاج جروحها، وكانت امرأة أخرى تنزف في مكان قريب.

وقالت شرطة المدينة إن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 12.

وأدى تفجير لوجود حفرة بالقرب من ملعب للأطفال في حديقة بوسط كييف، وتصاعد الدخان من بقايا ما بدا أنه صاروخ سقط في أرض موحلة.

وفي وقت لاحق من الصباح، سقط وابل آخر من الصواريخ على العاصمة حيث سارع المارة للبحث عن مأوى عند مداخل محطات المترو وداخل مواقف السيارات.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام “إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض… صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى”.

* ’يتحدث بالصواريخ’

كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر “أسلوب بوتين الوحيد هو الإرهاب في المدن الأوكرانية المسالمة، لكنه لن يكسر أوكرانيا. وهذا أيضا رده على كل الساعين إلى التهدئة الذين يريدون التحدث معه عن السلام. بوتين إرهابي يتحدث بالصواريخ”.

وعند أحد تقاطعات الطرق الأكثر ازدحاما في كييف، وقع انفجار أحدث حفرة ضخمة. وأدى الانفجار كذلك إلى تدمير سيارات وتضرر عدد من المباني. وتواجد عمال الطوارئ في الموقع. وتحطمت تماما سيارتان وشاحنة صغيرة بالقرب من الحفرة.

وتحطمت نوافذ في مباني جامعة تاراس شيفتشينكو الكبرى في كييف. واصطف جنود الحرس الوطني حاملين معدات قتالية كاملة ومعهم بنادق هجومية أمام مبنى إحدى النقابات التعليمية.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على مواقع التواصل الاجتماعي “العاصمة تتعرض لهجوم من الإرهابيين الروس! أصابت الصواريخ أهدافا في وسط المدينة (في منطقة شيفتشينسكيفسكي) وفي منطقة سولوميانسكي. تنطلق صفارات الإنذار، وبالتالي فإن التهديد مستمر”.

وأضاف “أغلق ضباط إنفاذ القانون الشوارع في وسط كييف، وخدمات الإنقاذ جارية”.

وقال في وقت لاحق إن مرافق بنية تحتية مهمة تعرضت للقصف.

وجاءت الضربات بعد يومين من انفجار ألحق أضرارا بالجسر الوحيد فوق مضيق كيرتش المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، وهو ما وصفه بوتين يوم الأحد بأنه “عمل إرهابي بهدف تدمير بنية تحتية مدنية مهمة”.

وقال في تسجيل مصور على قناة الكرملين على تيليجرام “هذا العمل دبرته ونفذته وأمرت به قوات أوكرانية”.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الانفجار على الجسر لكنها احتفلت به. وطالب كبار المسؤولين الروس برد سريع من الكرملين قبل اجتماع لمجلس الأمن الذي يرأسه بوتين يوم الاثنين.

رويترز