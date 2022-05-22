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تفاصيل جديدة ورواية إسرائيلية وإيرانية عن العقيد بالحرس الثوري الذي تمت تصفيته

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-22T18:47:18+0000
تفاصيل جديدة ورواية إسرائيلية وإيرانية عن العقيد بالحرس الثوري الذي تمت تصفيته

شفق نيوز / كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، تفاصيل جديدة عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدايي في العاصمة طهران.

ونقلت وسائل إعلامية، عن مصدر في الحرس الثوري الإيراني، قوله إن "العقيد حسن صياد خداياري، الذي استشهد اليوم في طهران، كان معاون مدير قسم البحث والتطوير التكنولوجي بهيئة الصناعات الدفاعية في إيران".

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، "اغتيال العقيد بالحرس الثوري عملية إرهابية تتحمل مسؤوليتها عناصر مرتبطة بالاستكبار العالمي، فيما أكدت أن "هذه الجريمة لن تمنع طهران من تحقيق أهدافها".

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الضابط الإيراني المغتال كان متورطا في عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية في تركيا وقبرص، فضلاً عن كونه متهماً بجرائم اختطاف إسرائيليين".

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