تفاصيل جديدة عن هجوم "موسكو".. المنفذون استخدموا سيارة رينو وحصيلة الوفيات تصل لـ154 قتيلاً

شفق نيوز/ انتشرت صورة لسيارة رينو صغيرة بيضاء متضررة كان المسلحون الذين نفذوا الهجوم على حفل قرب موسكو يوم أمس الجمعة، يستخدمونها، فيما ظهر أحد الموقوفين والدماء تسيل من وجهه إضافة إلى قطعة من السلاح المستخدم.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، أن 11 شخصا اعتقلوا على خلفية اقتحام مسلحين قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.

وقالت السلطات الروسية يوم السبت إن 154 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم، من بينهم ثلاثة أطفال.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام حكومية روسية يوم السبت، أسطولاً من سيارات الطوارئ لا يزال متجمعاً خارج أنقاض قاعة مدينة كروكوس، وهو مركز تسوق ومكان للموسيقى يتسع لأكثر من 6000 شخص في كراسنوغورسك، على الطرف الغربي لموسكو.

وجاء هجوم الجمعة بعد أيام فقط من إحكام الرئيس فلاديمير بوتين قبضته على السلطة في فوز ساحق في الانتخابات.

كان الهجوم هو الأكثر دموية في روسيا منذ سنوات، وجاء مع دخول القتال في أوكرانيا للعام الثالث.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على الإنترنت مسلحين في المكان يطلقون النار على مدنيين من مسافة قريبة.

وانهار سقف المسرح، حيث تجمعت الحشود الجمعة لحضور عرض لفرقة الروك الروسية بيكنيك، في الساعات الأولى من صباح السبت، فيما أمضى رجال الإطفاء ساعات في مكافحة الحريق الذي اندلع أثناء الهجوم.

قالت وكالة تاس إن أربعة من المعتقلين متورطون بشكل مباشر في الهجوم.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشر على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة له، على الرغم من عدم إلقاء الكرملين ولا أجهزة الأمن الروسية المسؤولية رسميا على التنظيم بعد بشأن الهجوم.