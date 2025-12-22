تفاصيل جديدة عن هجوم بوندي.. تدريبات مسبقة وعبوات ناسفة لم تنفجر

شفق نيوز- سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية، يوم الإثنين، نقل المشتبه بإطلاقه النار في بوندي الأسبوع الماضي من المستشفى إلى السجن، فيما كشفت هيئة الإذاعة الأسترالية أنه تدرب على الهجوم مع والده قبل تنفيذه.

وكان نافيد أكرم (24 عاما) يتلقى العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة، وقد تم توجيه عدة تهم إليه بينها الإرهاب وارتكاب 15 جريمة قتل.

من جانب آخر، ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن "المسلح المشتبه به المتهم بقتل 15 شخصاً في شاطئ بوندي بسيدني أجرى تدريبات على الأسلحة النارية في منطقة نيو ساوث ويلز خارج سيدني مع والده، وسجل مقطع فيديو حول تبريرهما للهجوم".

وتم الكشف عن بيان الوقائع الصادر عن الشرطة بعد ظهور نافيد أكرم عبر الفيديو في المحكمة، الاثنين، من مستشفى في سيدني.

ويزعم البيان أن "الشاب ووالده ساجد أكرم (50 عاما) ألقيا 4 عبوات ناسفة بدائية الصنع باتجاه حشد يشارك في فعاليات يهودية بشاطئ بوندي في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لكنها لم تنفجر"، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية.

ولم تتمكن وحدة الإعلام بمحكمة نيو ساوث ويلز على الفور من تقديم نسخة من البيان.

وقتلت الشرطة الأب رميا بالرصاص في مكان الحادث وأصابت الابن.

ووجهت للابن الأسبوع الماضي تهم بارتكاب 59 جريمة، بما في ذلك 15 تهمة قتل وتهمة واحدة تتعلق بارتكاب "عمل إرهابي".