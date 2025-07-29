تفاصيل جديدة عن هجوم "بارك أفينيو" في نيويورك

شفق نيوز- نيويورك

كشفت صحيفة "نيويورك بوست"، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم داخل ناطحة سحاب في حي "بارك أفينيو" وسط مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفقاً للصحيفة، فإن منفذ الهجوم يدعى شين تامورا، ويبلغ من العمر 27 عاماً، وينحدر من ولاية "نيفادا".

فيما كشفت مصادر أمريكية أخرى، أن شين تامورا، هو أحد نجوم كرة القدم الأمريكية سابقاً في المدرسة الثانوية، مشيرة إلى مسيرة شخص تحول من رياضي مشهور إلى قاتل.

وأضافت أن التحقيقات تجري حالياً بالتركيز على احتمالية أن يكون تامورا، استهدف على وجه التحديد مكاتب اتحاد كرة القدم الأمريكي الموجودة داخل المبنى.

من جهتها، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن شين تامورا، يعيش في لاس فيغاس، وليس لديه أي سجل إجرامي كبير.

هذا وأطلق مسلح النار داخل ناطحة سحاب في منطقة مانهاتن بمدنية نيويورك، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة قبل أن يطلق النار على نفسه.

ووقع الحادث داخل مبنى 345 في حي بارك أفينيو الذي يضم مكاتب مؤسسات مالية كبرى منها بلاكستون ومقر إدارة دوري كرة القدم الأمريكي، وهو ما أدى إلى استنفار أمني واسع في المنطقة.

في حين، قالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش، إن المهاجم، الذي كان يقيم في لاس فيغاس وقاد سيارته إلى نيويورك في الأيام الماضية، تصرف بمفرده وإن دوافعه لم تتضح بعد، مبينة أنه أطلق النار على نفسه في الصدر في ختام الهجوم.

بدورها، أكدت حاكمة نيويورك كاثي هوكول أنها تلقت إحاطة حول الحادث، فيما قال مكتب التحقيقات الاتحادي إن عملاء من مكتبه الميداني في نيويورك متواجدون أيضا لتقديم الدعم في مكان الحادث.