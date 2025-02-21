تفاصيل جديدة تكشفها جثة السنوار.. ما هو مصيرها؟

شفق نيوز/ كشف تقرير إسرائيلي رسمي، تفاصيل جديدة عن مقتل زعيم حركة حماس السابق، يحيى السنوار، الذي تصفه تل أبيب بالعقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن التقرير الطبي النهائي في الجيش الإسرائيلي يقدم معلومات دقيقة عن السنوار، ويكشف نتائج تحليلات أجريت على جثته بعد احتجازها.

وقالت صحيفة "معاريف" وهيئة البث الإسرائيلية، إن التقرير الذي أعده الجيش يقدم معلومات استخباراتية حول السنوار، وخضع لتحليل من قبل المسؤولين العسكريين لتقييم تأثيراته السياسية والعسكرية المستقبلية.

وينفي التقرير وجود أي آثار للمخدرات في دماء السنوار، خاصة الفينيثايلين أو ما يعرف بـ"الكبتاغون"، وهو منشط انتشر في مناطق النزاعات والحروب، بينما أشار إلى أن استهلاك كميات كبيرة من المنبهات؛ بسبب رصد نسبة عالية من الكافيين في التحليل.

من جهتها، أوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن النتائج أظهرت تعرض السنوار لطلق ناري في الرأس من مسافة بعيدة، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن انفجار قذيفة، مشيرة إلى عدم إزالة الرصاصات، ما يجعل من الصعب تحديد الجندي الذي أطلق النار بدقة.

وأشارت التقارير العبرية إلى أن إسرائيل تحتفظ بجثمان السنوار، مع احتمالية استخدامه كجزء من مفاوضات مستقبلية مع حركة حماس.

وقُتل السنوار في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنيران الجيش الإسرائيلي في خان يونس بقطاع غزة.