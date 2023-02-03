تفاصيل جديدة بشأن أكبر شحنة مخدرات في الكويت.. أنتجت بمصنع داخلي يديره مواطنون محليون

شفق نيوز / كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بِشأن أكبر شحنة مخدرات تم ضبطها في تاريخ الكويت، مبينة أنها جاءت من مصنع داخل البلاد عثر بداخله على حوالي 15 مليون حبة لاريكا (أحد بدائل الترامادول) وأكثر من نصف طن من بودرة خام لاريكا ومعدات خاصة لكبس الأقراص.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن القيمة المالية للمخدرات المضبوطة تتعدى الـ30 مليون دينار كويتي، أي ما يزيد عن 98 مليون دولار أميركي.

وأشارت المصادر إلى أن رجال مكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط مواطنين كويتين في العقد الخامس من عمرهما، وأنهما العقل المدبر لإدارة مصنع المخدرات ويساعدهم في ذلك عاملان من جنسيات آسيوية.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية مع المتهمين، قد "كشفت عن عصابة دولية منظمة تقف خلفهم، حيث أرسلت لهم بودرة خام اللاريكا ومكائن كبس الاقراص من الصين"، مبينة أن "هذه المكائن ذات جودة عالية جدا".

ولفتت المصادر إلى دخول الشرطة الدولية "الإنتربول" على خط القضية للوصول إلى أفراد العصابة الدولية، مؤكدة أن نصف الكمية المضبوطة كانت معدة للتهريب إلى دولة مجاورة.

وأضافت أن المصنع قائم منذ نحو سنة في منطقة "مزارع الوفرة" بمحافظة الأحمدي، ويمتد على مساحة 2000 متر مربع، وملحق به مخزن سري لتخزين المواد الخام المخدرة التي تستخدم في التصنيع.