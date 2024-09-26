تفاصيل المقترح "الأمريكي - الفرنسي" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

شفق نيوز/ كشفت مصادر عربية عن تفاصيل مقترح فرنسي أميركي مكون من 3 مراحل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

جاء ذلك بعد تأكيد البيت الأبيض أن المساعي الدبلوماسية مستمرة لوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وبحسب قناة العربية السعودية؛ قالت المصادر إن خطة فرنسا وأميركا تدعو لإزالة المواقع العسكرية لحزب الله على الحدود.

وتتواصل فرنسا مع إيران ولبنان وحزب الله لخفض التصعيد، كما أن باريس تعيد خطة خفض التصعيد بين الطرفين لطاولة المفاوضات.

وبينت المصادر ذاتها أن فرنسا تعمل على نص جديد يسهّل تطبيق القرار 1701.

وتسعى باريس وواشنطن لهدنة مؤقتة ثم وقف نار دائم بين إسرائيل وحزب الله.

وتشدد فرنسا على دور محوري للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، كما من أولوياتها ضمان عدم توسيع إسرائيل عملياتها في لبنان.

كما قالت المصادر ذاتها، فرنسا دعت حزب الله إلى عدم جرّ لبنان إلى الحرب.

مقترح التهدئة

إلى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه شاركوا في صياغة مقترح التهدئة مع حزب الله.

فيما قال مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس أن نتنياهو لم يطرح مقترح التهدئة أمام الكابينت المصغر.

أتت تلك التطورات بعدما دعت فرنسا والولايات المتحدة أمس الأربعاء إثر مداولات دبلوماسية مكثفة في الأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق نار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله لتفادي خروج الوضع عن السيطرة، في نداء انضمت إليه دول عربية وأوروبية.

فيما من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لبنان في الأيام المقبلة بعدما عملت بلاده مع الأطراف المعنية في تحديد المعايير لحل دبلوماسي للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تبنته الأمم المتحدة في أعقاب الحرب التي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل وحزب الله في 2006، والذي بموجبه جرى توسيع نطاق تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ما سمح لها بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما هو تابع للدولة اللبنانية.