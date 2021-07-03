تفادياً لتهديدات إيران.. إغلاق قواعد أمريكية ونقل معداتها لبلد مجاور للعراق

شفق نيوز / أغلق الجيش الأمريكي ثلاث قواعد عسكرية مترامية الأطراف في قطر، ونقل معداته وقواته إلى الأردن غرب العراق، وذلك لتفادي التهديدات الإيرانية وأذرعها في المنطقة، ويغير من استراتيجية الصراع الأمريكي الإيراني في الشرق الأوسط.

ونقل موقع "ستارس آند ستربس" العسكري الأمريكي، عن محللين قولهم إن "هذه الخطوة تجعل واشنطن في وضع أفضل للتعامل مع تهديدات طهران، وتعكس الأولويات المتغيرة للجيش الأمريكي بالمنطقة".

وذكر الموقع أن "الجيش الأمريكي، أصدر بياناً الأسبوع الماضي، جاء فيه أنه "تم إغلاق معسكر السيلية الرئيسي في قطر، الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبي، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى فالكون".

ووفقا لبيان الجيش، فإن "هذه المعسكرات والقواعد كانت بمثابة نقطة انطلاق للإمدادات الأمريكية في الشرق الأوسط؛ حيث احتوى على 27 مستودعا لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ومجموعة متنوعة من المعدات".

وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أنه "تم نقل القوات والمعدات إلى الأردن"، موضحاً أن "الإمدادات من القواعد الثلاث، إضافة إلى مهمة دعم متمركزة هناك، أصبحت الآن جزءا من مجموعة دعم المنطقة في الأردن".

وعن تلك الخطوة، نقل الموقع عن خبراء أمنيين قولهم إن "إغلاق القواعد في قطر ونقل المهمة إلى الأردن يمكن أن يفيد الولايات المتحدة في النزاعات المحتملة مع إيران".

ووفقا للخبراء، فإن "التهديد بضربات صاروخية ضد القوات الأمريكية مثل هجوم العام الماضي على قاعدة الأسد الجوية بالعراق، والذي خلف أكثر من 100 جريح، هو أداة مهمة في استراتيجية طهران التفاوضية"، لافتين إلى أن "واشنطن تريد حرمان الإيرانيين من نقطة القوة تلك في المفاوضات".