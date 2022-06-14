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تغيير اسم الخطوط الجوية التركية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-14T15:32:20+0000
تغيير اسم الخطوط الجوية التركية

شفق نيوز/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن الناقل الوطني التركي للخطوط الجوية، سيتغير اسمه في إطار حملة لتغيير طريقة كتابة اسم البلاد.

ووافقت الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري على الطلب الذي تقدمت به تركيا بتغير اسمها إلى اللفظ التركي "Türkiye" بدلاً من اللفظ الإنجليزي "Turkey".

وسيطلب من العديد من المنظمات الدولية استخدام الاسم الجديد في حملة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نهاية العام الماضي.

وقال إردوغان في وقت سابق: إن "اسم تركيا هو الأفضل في التعبير عن الثقافة والحضارة والقيم التركية".

وبدأت الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" رسمياً باستخدام الاسم الجديد.

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