تعيين أول سفير أمريكي لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب

شفق نيوز- واشنطن

أقر مجلسالشيوخ الأمريكي، يوم الجمعة، تعيين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، مايك والتس، سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليشغل آخر منصب رئيس في الإدارة الجمهورية الحالية.

ولم تعيّن الولايات المتحدة سفيراً لها لدى الأمم المتحدة منذ بداية ولاية ترامب الثانية، منذ في 20 يناير/كانون الثاني. وصوّت المجلس المؤلف من 100 عضو على أساس حزبي إلى حد كبير، بموافقة 47 صوتاً مقابل 43.

وصوّت بعض الديمقراطيين، منهم جون فيترمان ومارك كيلي وجين شاهين، مع الجمهوريين لصالح التعيين، فيما انضم الجمهوري راند بول، إلى صفوف المعارضين؛ ولم يصوّت 10 أعضاء.

وكان ترامب قد أقال والتس من منصب مستشار الأمن القومي في الأول من مايو/أيار، وعيّن وزير الخارجية ماركو روبيو بديلاً مؤقتاً له، ولا يزال روبيو يشغل المنصب حتى الآن.

وتعرض والتس لانتقادات الديمقراطيين بعد أن أضاف محرر مجلة "ذي أتلانتيك" بالخطأ إلى مناقشة خاصة على تطبيق "سيغنال"، تتعلق بتفاصيل حملة قصف أمريكية في اليمن، ما أدى إلى نشر تقرير لاحق عن المناقشات الداخلية للضربات.