تعيين سياسي مستهدف بالعقوبات الامريكية نائبا للرئيس الايراني

شفق نيوز/ عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، السياسي "محمد مخبر دزفولي" بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حسبما أفادت قناة "العالم" التلفزيونية الإيرانية.

وقبل تعييه، كان "دزفولي يتولى إدارة الشؤون الصحية للحرس الثوري في مدينة دزفول الإيرانية، كما أنه شارك في الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، وعمل مساعد الشؤون التجارية لمؤسسة المستضعفين، إلى جانب شغله منصب المدير التنفيذي لدائرة الاتصالات في محافظة خوزستان ومساعد محافظ خوزستان.

وذكرت قناة "العالم" أن مخبر دزفولي تولى أيضاً، منذ العام 2007، رئاسة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" والتي كان أحد أعمالها إنتاج أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا هو "كوف ايران بركت".

ومطلع العام الجاري أدرجت الولايات المتحدة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" ورئيسها محمد مخبر دزفولي في قائمتها السوداء، الأمر الذي وصفته طهران بأنه إجراء اتخذته واشنطن لمعاقبة إيران بسبب رفضها شراء اللقاحات الأمريكية المضادة لفيروس كورونا.