سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعيين سياسي مستهدف بالعقوبات الامريكية نائبا للرئيس الايراني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-08T16:16:45+0000
تعيين سياسي مستهدف بالعقوبات الامريكية نائبا للرئيس الايراني

شفق نيوز/ عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، السياسي "محمد مخبر دزفولي" بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حسبما أفادت قناة "العالم" التلفزيونية الإيرانية.

وقبل تعييه، كان "دزفولي يتولى إدارة الشؤون الصحية للحرس الثوري في مدينة دزفول الإيرانية، كما أنه شارك في الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، وعمل مساعد الشؤون التجارية لمؤسسة المستضعفين، إلى جانب شغله منصب المدير التنفيذي لدائرة الاتصالات في محافظة خوزستان ومساعد محافظ خوزستان.

وذكرت قناة "العالم" أن مخبر دزفولي تولى أيضاً، منذ العام 2007، رئاسة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" والتي كان أحد أعمالها إنتاج أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا هو "كوف ايران بركت".

ومطلع العام الجاري أدرجت الولايات المتحدة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" ورئيسها محمد مخبر دزفولي في قائمتها السوداء، الأمر الذي وصفته طهران بأنه إجراء اتخذته واشنطن لمعاقبة إيران بسبب رفضها شراء اللقاحات الأمريكية المضادة لفيروس كورونا.

related

إيران.. أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط

Date: 2021-06-23 11:25:17
إيران.. أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط

ترامب يأمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران

Date: 2019-09-18 18:15:58
ترامب يأمر بتكثيف شديد للعقوبات على إيران

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

Date: 2020-09-03 17:10:06
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

إيرانيات يعرضن أرحامهن للإيجار بسبب الأزمة الاقتصادية

Date: 2021-02-07 18:08:33
إيرانيات يعرضن أرحامهن للإيجار بسبب الأزمة الاقتصادية

أنقرة تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية

Date: 2019-10-16 14:58:21
أنقرة تتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية

بعد انتخاب رئيسي.. نجاد يتوقع تغييرات كبيرة داخل ايران

Date: 2021-06-19 14:45:08
بعد انتخاب رئيسي.. نجاد يتوقع تغييرات كبيرة داخل ايران

إيران تقلل من هوية الرئيس الامريكي المقبل: لا يهمنا

Date: 2020-09-18 05:48:51
إيران تقلل من هوية الرئيس الامريكي المقبل: لا يهمنا

بلينكن: لم نعط ضوءاً أخضر للإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في العراق

Date: 2021-03-11 05:11:54
بلينكن: لم نعط ضوءاً أخضر للإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في العراق