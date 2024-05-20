تعيين بلاسخارت "منسّقة أممية جديدة" في لبنان

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن تعيين الهولندية جينين هينيس-بلاسخارت، منسقة خاصة جديدة له في لبنان، بعد انتهاء مهمتها في العراق.

تشغل هينيس-بلاسخارت حاليًا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (منذ عام 2018)، وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في الدبلوماسية والأمن الدولي والشرق الأوسط. وقبل ذلك، كانت وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017). وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب. عملت سابقًا كعضو في مجلس النواب الهولندي (2010-2012) وكعضو في البرلمان الأوروبي (2004-2010). كما عملت هينيس-بلاسخارت أيضًا في المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا، وكذلك في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.

تتقن هينيس-بلاسخارت، إضافة إلى الهولندية، اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية.