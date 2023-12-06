تعويضاً عن رأس سليماني.. القضاء الإيراني يحكم على أمريكا بدفع 50 مليار دولار

شفق نيوز/ حكمت محكمة إيرانية، يوم الأربعاء، على الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات تصل إلى 50 مليار دولار كتعويض عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2020 في العراق.

وصدر الحكم بعد قرابة أربع سنوات على اغتيال القائد السابق لفيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران، بضربة من طائرة أمريكية مسيّرة قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدتين في العراق فيهما جنود أميركيون، وهي تكرر منذ ذلك الحين مطلبها بانسحاب القوات الأميركية من البلد المجاور.

وأعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أنه "بعد شكوى رفعها 3318 مواطنا في كل أنحاء البلاد.. حكمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ55 في طهران على الإدارة الأمريكية وشخصيات حكومية أمريكية بدفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 مليارا و770 مليون دولار".

وأدانت المحكمة في هذه القضية 42 شخصا وكيانا أمريكياً بينهم دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته، بحسب الموقع.

وصدر الحكم في وقت تتهم طهران واشنطن بـ"التواطؤ في جرائم" إسرائيل في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، فيما تتهم الولايات المتحدة إيران الداعمة لحماس بالوقوف خلف هجمات تشنها مجموعات مدعومة منها على القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا.