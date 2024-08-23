تعهد إيراني جديد بشأن "محور المقاومة" في المنطقة

شفق نيوز/ تعهد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة، بمواصلة دعم "محور المقاومة" في المنطقة.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن "دعم محور المقاومة سيكون على أجندة الحكومة الإيرانية، في الظروف كافة"، مؤكداً أن "هذه السياسة جوهرية بالنسبة للجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "لا يمكن إعادة تفعيل الاتفاق النووي كما كان عليه سابقاً، والظروف لم تعد مثلما كانت"، معتبراً أن "استئناف مفاوضات رفع العقوبات ليس أمرا سهلا، بسبب الظروف الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة".