تعليمات إسرائيلية لفريق الإنقاذ بمغادرة تركيا بسبب "تهديد أمني كبير"

شفق نيوز/ قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم الأحد، إن تعليمات صدرت لفرق الإنقاذ الإسرائيلية المتواجدة في تركيا بالعودة في أقرب وقت ممكن بسبب "تهديد أمني كبير".

ولم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن نوع التهديد الذي يواجه فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أن فريقا طبيا تابعا له، وصل لتركيا من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ الجارية هناك جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق تركية وسورية قبل عدة أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "الفريق الطبي سيعمل على إقامة مستشفى ميداني لتقديم المساعدة الطبية لمتضرري كارثة الزلزال المدمر، وسيركز على توفير العلاج الطبي باستخدام معدات متطورة تم جلبها من إسرائيل".

كما أشار الجيش إلى أن "الفريق الإسرائيلي سيساعد فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية التركية، والتي بدأت العمل في جنوب شرق تركيا".