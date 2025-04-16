تعليق من البنتاغون بشأن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا

شفق نيوز/ أصدرت البنتاغون، يوم الأربعاء، توضيحاً بشأن التقارير التي تحدثت عن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقوم بإعادة توزيع قواتها بشكل دوري لتلبية المتطلبات الميدانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لوكالة "نوفوستي"، إن "وزارة الدفاع تعيد نشر قواتها بصورة دورية استجابةً للمتطلبات التشغيلية والظروف الطارئة".

وأضاف: "تعكس هذه التحركات مرونة الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية وقدرتها على التكيف مع التهديدات الأمنية المتغيرة، فضلا عن إمكانية الانتشار السريع في أي مكان حول العالم".

التعليق جاء على خلفية، خبر نشرته قناة "سي بي إس نيوز"، وجاء فيه أن واشنطن تدرس خفض عدد قواتها في سوريا، والتي تقدر حاليا بنحو 2000 جندي، مع تركيز القوات المتبقية في عدد أقل من القواعد.

وافادت قناة " i24NEWS" العبرية، بأن مسؤولين أمنيين أمريكيين أبلغوا المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن الانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الأمريكية من سوريا سيبدأ خلال شهر.