تعليق أمريكي جديد على الانتخابات الايرانية: "مصطنعة للغاية"

شفق نيوز/ وصفت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، العملية الانتخابية في إيران التي أفضت إلى انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الاسلامية الإيرانية بـ"المصطنعة للغاية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريحات اطلقها اليوم، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران تهدف إلى تعزيز المصالح الأمريكية".

وأضاف أن "هذا بصرف النظر عمن يتم اختياره رئيساً لإيران في عملية نعتبرها مصطنعة للغاية.. لم تكن عملية انتخابية حرة ونزيهة".

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن أسفها، بأن الإيرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في "عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.

وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال متحدث باسم الخارجية إن "الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".